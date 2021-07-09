Кузьминых из Pussy Riot арестована еще на десять суток

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В Москве Замоскворецкий суд назначил десять суток ареста участнице Pussy Riot Анне Кузьминых за неповиновение сотруднику полиции. Она признана виновной по ч. 1 ст. 19.3 КоАП, сообщил "Интерфаксу" адвокат Илья Уткин.

Кузьминых задержали ранее 9 июля. За два дня до этого она вышла из спецприемника, где отбыла еще 15 суток по такой же статье.

Официальным комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" не располагает.

С начала июня несколько участников Pussy Riot, среди которых Мария Алехина, Вероника Никульшина, Александр Софеев, были несколько раз задержаны и впоследствии арестованы повторно за административные правонарушения.

Сами участники и их защита настаивают на своей невиновности и их задержания сотрудниками полиции, считают они, основано на их принадлежности к панк-группе Pussy Riot.

1яс пч

Copyright © 1989 - 2021 Interfax