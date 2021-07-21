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Участнице Pussy Riot Рите Флорес вменили неповиновении полиции

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Задержанной в среду в Москве участнице Pussy Riot Рите Флорес вменили неповиновение полиции, сообщили "Интерфаксу" в правозащитном проекте "Апология Протеста".

"Рите Флорес вменяют статью о неповиновении полицейским - ст. 19.3 КоАП РФ", - уточнили правозащитники.

В "Апологии протеста" добавили, что девушка останется в ОМВД по району Котловка на ночь до суда.

О задержании Флорес стало известно ранее в среду.

С начала июня несколько участников Pussy Riot, среди которых Мария Алёхина, Вероника Никульшина, Александр Софеев и Анна Кузьминых, были несколько раз задержаны и арестованы за административные правонарушения. Никульшина, Кузьминых и Софеев уехали из России сразу после освобождения от административного ареста.

По словам адвоката Никульшиной Дмитрия Захватова, отъезд девушки "связан с незаконными репрессиями, которым она была подвергнута".

Активисты и их защита настаивают на своей невиновности. По их мнению, задержания основаны на их принадлежности к Pussy Riot.

Pussy Riot Рита Флорес

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