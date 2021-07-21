Глава Республики Саха назвал причиной лесных пожаров глобальное потепление

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев назвал основной причиной лесных пожаров в регионе глобальное изменение климата, приведшие к жаре и сухим грозам.

"Глобальные изменения климата происходят. Мы видим, что с каждым годом в Якутии становится жарче. В этом году самое засушливое и жаркое лето, которое было в истории метеонаблюдений Якутии с конца XIX века. Это данные метеослужбы, которые опровергнуть нельзя", - сказал он в эфире телеканала "Якутия-24".

Николаев заявил, что сухие грозы в Якутии идут большим фронтом на большой территории республики, в результате чего одновременно возникает большое количество пожаров. Глава региона отметил, что средняя температура июня была выше + 20 градусов, в то время как средняя должна быть + 15.

"Также это самое засушливое лето, в июне у нас выпало менее 2 мм осадков при норме 37 мм. Это в 18 раз меньше, в мае выпало в два раза меньше нормы", - сказал он.

Как сообщалось, в регионе полыхают более 200 природных пожаров, огнем пройдено свыше 1,5 млн га.