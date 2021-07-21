Власти Якутии сообщили о сокращении количества лесных пожаров в регионе

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Лесных пожаров на территории Якутии с каждым днем становится меньше, сообщил в среду глава республики Айсен Николаев.

"Сейчас все силы брошены на то, чтобы достичь их максимальной локализации, что также поможет снизить дымовую напряженность в Якутске", - сказал Николаев в эфире телеканала Якутия-24.

По его словам, пока нельзя говорить о том, что в ближайшие дни дым от лесных пожаров из Якутска уйдет.

"Сейчас главная задача, которая поставлена оперштабом в Горном районе, состоит в том, чтобы локализовать пожары. Мы бросим на это все силы, надеемся, что в ближайшие дни сможем этого достичь. При помощи искусственных осадков, которые сегодня уже начинаем вызывать в Горном и Вилюйском районах, появилась определенная перспектива для дождей. Самое главное, чего мы сейчас смогли достичь, это то, что пожаров с каждым днем становится меньше и, соответственно, становится меньше площадь горящих лесов", - сказал Николаев.

Он отметил, что благодаря помощи федерального центра Якутии удается сдерживать натиск огня.

"Помощь оказывается огромная. У нас собрана огромная авиационная группа по тушению лесов: два ИЛ-76, три Бе-200, шесть вертолетов МЧС и Минобороны и единственный в стране АН-26 с установкой "Циклон"", - добавил глава республики.

Он также поблагодарил добровольцев, участвующих в борьбе с огнем. По данным пресс-службы правительства Якутии, за неделю количество пожаров сократилось более чем на сотню. Потушено 353 пожара, за аналогичный период 2020 года - 223.

Как сообщалось, в регионе огнем пройдено свыше 1,5 млн гектаров. Дым от лесных пожаров накрыл Якутск и другие населенные пункты.