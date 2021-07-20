В нацпарке "Ленские столбы" в Якутии потушили семь пожаров

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Парашютисты-десантники Авиалесоохраны в Якутии потушили семь из одиннадцати пожаров в труднодоступных районах национального парка "Ленские столбы" - объекте всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщила во вторник пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны.

Причиной возникновения этих пожаров стали грозы. Эффективную борьбу с огнем без применения техники и в условиях сложного рельефа "Ленских столбов" могли обеспечить только парашютисты-десантники, говорится в сообщении. В нацпарк вертолетом Ми-8 был переброшен сводный отряд из 160 специалистов Авиалесоохраны. Пожарные потушили семь пожаров на площади 432 га и остановили распространение еще трех пожаров на площади 5, 1 тыс. га. Во вторник специалисты продолжат бороться с природными пожарами на особо охраняемой природной территории.

Ленские столбы - геологическое образование площадью 1,2 млн га на берегу реки Лена примерно в 100 км от города Покровска. Это причудливые скалы из известняка высотой до 100 м. В районе парка были обнаружены останки мамонтов, бизонов, шерстистого носорога. В 2012 году парк "Ленские столбы" был включен в список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.

Для борьбы с крупными пожарами в Якутии задействованы более 800 парашютистов-десантников Авиалесоохраны. В настоящее время увеличена группировка парашютистов-десантников для борьбы с крупными пожарами в Горном районе, вызывающими задымление Якутска и других населенных пунктов.

В Якутии более месяца сохраняется высокая грозовая активность на фоне жаркой и сухой погоды. В отдельные дни регистрировалось до 60 и более новых лесных пожаров В западной Якутии в течение текущей недели ожидаются максимальные риски возникновения лесных пожаров, связанные с грозами и ветром. Как сообщалось, в регионе полыхают более 200 природных пожаров, огнем пройдено свыше 1,5 млн га.