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Режим ЧС ввели в главном золотоносном районе Иркутской области

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Власти Бодайбинского района Иркутской области вели режим чрезвычайной ситуации в лесах из-за природных пожаров, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Сейчас в Бодайбинском районе действует пять крупных лесных пожаров, зарегистрированных с 14 по 18 июля", - отмечается в пресс-релизе.

Бодайбинский район известен тем, что там добывается более 95% рудного и россыпного золота Иркутской области. В районе работают такие компании как "Полюс" и "Высочайший". Как сообщает правительство, режим ЧС в лесах с 5 июля введен также в Катангском районе, где действует 14 пожаров, один из которых обнаружен вчера. Еще два ранее зарегистрированных пожара действуют в Киренском районе. Кроме этого, 19 июля возникли четыре новых возгорания в Нижнеилимском районе, три - в Усть-Илимском, два - в Чунском, один из которых локализован. Таким образом, по данным на вторник, в лесном фонде на территории Иркутской области действуют 29 пожаров на общей площади 33,18 тыс. га.

За минувшие сутки ликвидировано два ранее зарегистрированных пожара в Усть-Удинском и Киренском районах на общей площади 3,1 тыс. га.

Локализованными на утро 20 июля остаются по два пожара в Усть-Удинском, Катангском, Мамско-Чуйском районах, по одному - в Бодайбинском, Нижнеилимском и Чунском районах. Общая площадь этих очагов составляет 3,7 тыс. га.

МЧС в свою очередь сообщает, что ряд районов Иркутской области накрыло дымом от пожаров, действующих в регионе, а также в Республике Саха (Якутия). Так, в зону задымления попали девять населенных пунктов в трех районах: в Бодайбинском - поселок Перевоз, село Большой Патом, в Мамско-Чуйском - поселки Мама, Луговский, Витимский, Колотовка, Мусковит, в Катангском - села Подволошино и Непа.

Иркутская область Бодайбинский район

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