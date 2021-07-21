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Двигатели аварийно севшего Ан-28 заглохли при обледенении в облаках

Двигатели аварийно севшего Ан-28 заглохли при обледенении в облаках
Пассажирский самолет Ан-28, совершивший аварийную посадку в Томской области
Фото: ТАСС

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Обледенение привело к остановке двигателей самолета Ан-28, который 16 июля совершил аварийную посадку в Томской области, сообщил пилот Анатолий Прытков.

В среду пресс-служба департамента здравоохранения Томской области распространила видеоролик, в котором Прытков перед выпиской из больницы рассказывает о последних минутах перед аварийной посадкой.

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"Поднялись мы на высоту 2 450 м, у нас произошел отказ двух двигателей после выхода из облачности. В облачности присутствует обледенение, запуск двигателей производителем не рекомендуется. Мы вышли из облаков, приступили к запуску двигателей, но запуск не удался. Попытки запуска производились до определенной высоты, затем выбрали площадку для посадки, предупредили пассажиров", - сказал Прытков.

16 июля у самолета Ан-28 авиакомпании "СиЛА", выполнявшего рейс Кедровый - Томск, сработал аварийный маяк над Бакчарским районом Томской области, на борту было 18 человек. Воздушное судно совершило жесткую посадку из-за остановки обоих двигателей. Все пассажиры и экипаж остались живы. Травмы получили 11 человек, двоих госпитализировали, а 21 июля их выписали.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Ан-28 Томск

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