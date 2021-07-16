Пассажиры и экипаж выжили в аварии Ан-28 в сибирской тайге. Обобщение

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Вечер пятницы в Томской области выдался тревожным - перестал выходить на связь пассажирский самолет Ан-28, который вылетел из города Кедровый в областной центр. Всего на борту воздушного судна было 18 человек, включая экипаж.

Сигнал маяка

В пятницу утром пассажиры из Томска смогли улететь в город Кедровый с 6-часовой задержкой. В авиакомпании "Интерфаксу" уточнили, что самолет провел лишних шесть часов в томском аэропорту по причине корректировки плана полетов, никаких технических неисправностей не было.

Кедровый, основанный как поселок нефтяников - это один из самых маленьких городов России, там проживает чуть менее 2 тысяч человек. Зимой оттуда в Томск (480 км) можно добраться по зимнику, но летом жители вынуждены прибегать к услугам авиатранспорта. Сегодняшний день не стал исключением.

Самолет приземлился в Кедровом, взял на борт 15 человек и вылетел в обратном направлении. В 12:00 по Москве борт перестал выходить на связь, а в самолете заработал аварийный маячок. Впоследствии стало известно, что у самолета отказали двигатели и, коснувшись земли, он зарылся передней стойкой шасси в грунт, после чего перевернулся на спину - произошло так называемое капотирование. Тем не менее, фюзеляж выдержал жесткую посадку - не развалился и не загорелся, что оставляло надежду на выживание людей.

На поиски воздушного судна один за другим выдвинулось три вертолета Ми-8, а также техника высокой проходимости - зона возможного крушения самолета расположена среди тайги и крупнейших в мире Васюганских болот. Пока шли поиски, авиакомпания отменила остальные рейсы таких же самолетов в Томской области, а транспортная прокуратура инициировала проверку. В это время из местного главка МЧС поступает информация, что экипаж не жаловался на техническое состояние самолета.

Региональные власти приняли решение создать оперативный штаб в связи с пропажей самолета, его возглавил губернатор Сергей Жвачкин. В полную готовность привели санавиацию и медучреждения в районах, близких к возможному падению самолета, а также в региональном центре.

Среди тайги

В 14:45 по Москве в главном управлении МЧС по Томской области "Интерфаксу" сообщили, что спасатели с вертолета обнаружили место аварийной посадки пропавшего Ан-28, а около самолета заметили людей. Тогда еще не было точной информации, все ли пережили аварийную посадку. Спустя несколько минут стало известно, что пассажиры выжили, но данные об экипаже по-прежнему отсутствовали. Ближе к 15:00 по Москве представитель авиакомпании "СиЛа" сообщил "Интерфаксу", что и экипаж сумел пережить аварийную посадку. Еще через несколько минут вертолет со спасателями приземлился на месте происшествия.

По данным местных властей, при приземлении самолета люди на борту получили ушибы и ссадины, но информированный источник сообщил агентству, что пилот Анатолий Прытков сломал ногу. В Сибирском авиационном поисково-спасательном центре рассказали, что в результате аварийной посадки один человек получил легкие травмы, но не уточнили, кто именно. Спасатели тем временем приступили к эвакуации пассажиров и экипажа самолета в Томск через райцентр Бакчар, где планировалось дозаправиться.

В пункт назначения

Не все нашли в себе силы продолжить поездку авиатранспортом после прибытия в Бакчар. Как сообщил "Интерфаксу" начальник департамента информационной политики администрации региона Алексей Севостьянов, шестеро пассажиров самолета отказались лететь в Томск вертолетом и предпочли доехать на микроавтобусе, который предоставила местная администрация. Перед этим их осмотрели в местной больнице, поставили диагноз "здоров", и пассажиры выехали в пункт назначения.

В это время 12 человек, переживших аварийную посадку самолета, на вертолете приближались к Томску. Посадка планировалась на вертолетной площадке в селе Корнилово в 14 км от областного центра, там выживших уже ждали кареты скорой помощи, автобусы, представители властей и многочисленные журналисты. Пока пассажиры и члены экипажа приближались к Томску, вице-губернатор региона Анатолий Рожков сообщил агентству, что пострадавшим полагается компенсация, размер которой определят после медобследования.

В 18:00 по московскому времени вертолет с 12 людьми с самолета приземлился под Томском, пассажиров и экипаж отправили в Томскую областную клиническую больницу на обследование. Там, по данным источника "Интерфакса", госпитализировали 17-летнюю девушку и пилота с переломами лодыжек.

Кто виноват?

Еще до того момента, как место аварийной посадки Ан-28 было обнаружено, источник в оперштабе сообщил "Интерфаксу", что рассматривается две версии возможной аварии: технические проблемы или ошибка пилотирования. Местные синоптики, в свою очередь, заключили, что погода в районе возможного крушения самолета была благоприятная.

Уже после того, как стало известно, что все находившиеся в самолете живы, представитель "Силы" в беседе с корреспондентом "Интерфакса" подчеркнул, что авиакомпания не рассматривает версию о том, что аварийная посадка Ан-28 связана с качеством топлива. Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что самолет пришлось совершить аварийную посадку из-за отказа двигателя. Позже, по прибытию в Томск, один из пилотов подтвердит журналистам, что отказали силовые установки.

Так или иначе, точную причину происшествия установят следственные и надзорные органы - Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), а транспортная прокуратура начала выяснять, почему самолету пришлось аварийно сесть в тайге. Ространснадзор также сообщил о намерении провести внеплановую проверку в отношении авиакомпании "СиЛа".

Судьба самолета

Ан-28 с нынешним бортовым номером RA-28728 покинул стены завода в польском Мелеце в декабре 1989 года. Эксплуатироваться начал уже с 6 апреля 1990 года. Изначально он работал в "Аэрофлоте" в Киргизии, в 1999 году перешел во владение к "Авиалиниям Киргизии", в 2007 году его купила авиакомпания "Регион Авиа". В 2012-м самолет на два года поработал на дочернее предприятие "Аэрофлота", после чего в 2014 году был куплен "СиЛой". Сертификат летной годности у данного самолета действовал до 30 января 2022 года.

Ан-28 - это легкий двухмоторный турбовинтовой самолет. Его разработали в КБ Антонова, как развитие концепции самолета Ан-14. Рассчитан на перевозку 17 пассажиров или грузов, общей массой до 1 тыс. 750 кг на дальность до 2 тыс км. Ан-28 совершил свой первый полет 29 января 1973 года, всего было построено 191 экземпляр.