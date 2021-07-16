Аварийно севший Ан-28 перевернулся при посадке

Фото: ТАСС

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Самолет Ан-28 авиакомпании "Сила", который совершил аварийную посадку в Томской области, при приземлении перевернулся, но фюзеляж выдержал удар и не развалился, сообщили "Интерфаксу" в Сибирском авиационном поисково-спасательном центре.

"При посадке самолет зарылся передней стойкой шасси и перевернулся на спину - произошло капотирование. Но фюзеляж целый. К счастью, возгорания не произошло", - сказал представитель центра.

После этой аварии Ространснадзор сообщил, что проведет внеплановую проверку авиакомпании "Сила" ("Сибирская легкая авиация").

Авария случилась, когда самолет летел из Кедрового в Томск, он вылетел с задержкой на шесть часов. Представитель авиакомпании "Сила" объяснил, что задержка была вызвана корректировкой плана полетов.

"Авиакомпания поменяла план. Это ни в коем случае не техническая неисправность. Подготовка к взлету проходила как обычно. Задержка абсолютно никак не сказалась", - сказал он "Интерфаксу".

На борту были 18 человек. Все выжили. Информированный источник сообщал агентству, что один из пилотов при посадке сломал ногу.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).