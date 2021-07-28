Аварийно севший в Томской области Ан-28 не набрал нужную высоту

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Самолет Ан-28, который 16 июля совершил жесткую посадку в Томской области, перед отказом двигателей не набрал необходимую высоту, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Самолет перешел в горизонтальный полет на высоте 3,1 тыс. м, что меньше необходимого эшелона, который борт должен был набрать по согласованию с диспетчером. Примерно через 1 минуту после перехода в горизонтальный полет один за другим отказали двигатели, интервал был около трех секунд", - сказал собеседник агентства.

При этом, по его словам, автоматические системы самолета в течение всего полета не фиксировали обледенения двигателей и планера.

"На протяжении всего полета команды "обледенение" от автоматики не было. Также не запускалась противообледенительная система двигателей и планера", - сказал источник.

Ранее пилот Анатолий Прытков, управлявший самолетом Ан-28, заявил, что обледенение привело к остановке двигателей самолета. "Поднялись мы на высоту 2 450 м, у нас произошел отказ двух двигателей после выхода из облачности. В облачности присутствует обледенение, запуск двигателей производителем не рекомендуется. Мы вышли из облаков, приступили к запуску двигателей, но запуск не удался. Попытки запуска производились до определенной высоты, затем выбрали площадку для посадки, предупредили пассажиров", - сказал летчик.

16 июля у самолета Ан-28 авиакомпании "СиЛА", выполнявшего рейс Кедровый - Томск, сработал аварийный маяк над Бакчарским районом Томской области. На борту было 18 человек. Воздушное судно совершило жесткую посадку из-за остановки обоих двигателей. Он перевернулся при посадке, но все пассажиры и экипаж остались живы. Травмы получили 11 человек, двоих госпитализировали, 21 июля их выписали.

После инцидента было возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).