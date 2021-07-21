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Лавров опроверг слухи о предоставлении США российских баз в Таджикистане и Киргизии

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Россия не предлагала США использовать свои базы в Таджикистане и Киргизии в контексте ситуации в Афганистане, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров "Интерфаксу".

Он отметил, что Москва готова обмениваться получаемыми через базы данными о происходящем "на земле" в этой стране, получаемой через свои военные базы в регионе.

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"Как мы можем пригласить американцев на базы, которые являются частью коллективных сил реагирования Организации Договора о коллективной безопасности? В отличие от только что обсуждавшего нами примера, когда одна сторона решает за 28, мы ведем себя в соответствии с нашими обязательствами. Мы не можем приглашать на базу, которая является частью сил ОДКБ, без ведома наших союзников", - сказал Лавров.

При этом министр отметил, что Москва "в рамках продолжения наших контактов по Афганистану в формате "тройки" Россия-Китай-США, "расширенной тройки", к которой подключается Пакистан, и в других форматах готова содействовать успокоению ситуации и обмениваться информацией о реальном положении дел "на земле" в Афганистане".

Газета "Коммерсант" ранее сообщила, что президент России Владимир Путин во время саммита в Женеве предложил американскому президенту Джо Байдену скоординировать действия на афганском направлении. В частности, президент РФ предложил задействовать российские военные базы в Таджикистане и Киргизии.

Полный текст интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова будет опубликован на сайте "Интерфакса".

МИД Сергей Лавров США Киргизия Таджикистан

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