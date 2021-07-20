МИД указал на позитивные факторы влияния талибов в Афганистане

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Присутствие талибов (движение "Талибан" запрещено в России как террористическое) на севере Афганистана - это позитивный фактор с точки зрения безопасности партнеров России в Центральной Азии, они сдерживают другие экстремистские группы региона, считают на Смоленской площади.

Об этом на площадке дискуссионного клуба "Валдай" заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

"Сам факт того, что талибы берут контроль над уездами, оказывает позитивную роль. Почему? Потому что большинство этих группировок (экстремистских и террористических группировок на севере Афганистана - ИФ) нацелены не на внутриафганские дела, они нацелены на Центральную Азию, или на Пакистан или Иран. И они сгруппировались вдоль афганского приграничного севера. Талибы, которые берут под контроль эти уезды, являются их заклятыми врагами, и в отличие от афганского правительства, не говоря об англосаксах, которые не воевали, а сотрудничали с ИГИЛ (запрещена в России), талибы бьют и уничтожают", - сказал дипломат.

"Так что даже в этом смысле талибы пока, по крайней мере, выступают как позитивный фактор с точки зрения интересов безопасности наших центральноазиатских партнеров и союзников", - добавил он.

Кабулов допускает, что пробуксовка политического урегулирования в Афганистане может в перспективе привести к силовому захвату власти талибами. Пока по его оценке, у талибов нет для этого ресурсов.

"Талибы не в состоянии пока взять крупные административные центры провинций. Хотя я не исключаю, что самом ближайшем будущем они могут взять контроль над двумя или тремя административными центрами, но у них нет достаточно сил для захвата, а главное, длительного удержания крупных провинций страны", - сказал он.

Кабулов также заверил, что российская сторона не зафиксировала "ни одного факта, чтобы талибские отряды пересекали таджикскую или узбекскую границы или даже пытались это сделать".

Он отметил, что отступившие за границу с Таджикистаном правительственные войска наносили обстрелы по позициям талибов в Афганистане. "Об этом талибы нас в Москве спрашивали: "Нам отвечать на эту стрельбу или нет?" Они получили команду своего высшего руководства не отвечать", - сообщил спецпредставитель президента.

Кабулов убежден, что если военный сценарий в Афганистане станет основным и продолжится эскалация, это приведет к развалу страны, "войне всех против всех" и укреплению террористических группировок.

Ранее в июле Кабулов говорил, что прибывшая в Москву на переговоры делегация талибов заверила МИД, что движение не планирует переносить боевые действия на территории других государств Центральной Азии. Один из лидеров политофиса "Талибана" в Катаре заверял, что талибы намерены бороться с ИГ в Афганистане.