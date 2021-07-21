Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:02Заразились
на 21.07В России 6 030 240+23 704В мире 191 445 502+529 526

Приговор экс-главе Коми Гайзеру по делу о превышении полномочий вступил в силу

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Верховный суд Коми оставил без изменения приговор экс-главе региона Вячеславу Гайзеру, которого признали виновным в превышении должностных полномочий, сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Таким образом суд не удовлетворил апелляцию на решение Сыктывкарского городского суда от 20 апреля 2021 года, которым Гайзер был признан виновным (по статье ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 286 УК РФ "организация совершения должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов государства").

Приговор вступил в силу.

Сыктывкарский горсуд приступил к рассмотрению дела Гайзера 21 декабря 2020 года. В апреле 2021 года горсуд признал экс-главу Коми виновным в превышении должностных полномочий. Гайзер приговорен к полутора годам заключения и лишен на три года права занимать руководящие должности. В то же время он освобожден от этого наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Это второе дело против экс-главы республики. В 2019 году Замоскворецкий суд Москвы приговорил его к 11 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 160 млн рублей за мошенничество.

Гайзер отбывает наказание в колонии в Тверской области.

Коми Вячеслав Гайзер

Новости по теме

Новости

Голикова заявила, что коллективного иммунитета в 80% нужно достичь в РФ к 1 ноября

Адвокат сообщил о подготовке ходатайства о выдворении Уилана из РФ

Адвокат сообщил о подготовке ходатайства о выдворении Уилана из РФ

Глава МЧС заявил о неблагоприятном прогнозе по лесным пожарам в РФ

Глава МЧС заявил о неблагоприятном прогнозе по лесным пожарам в РФ
Пандемия коронавируса

Путин выступил против навязывания вакцинации от COVID россиянам

Путин выступил против навязывания вакцинации от COVID россиянам

МВД проверит обстоятельства смерти жителя Адыгеи после визита силовиков

РПЦ предложила законодательно запретить врачам предлагать беременным аборты

РПЦ предложила законодательно запретить врачам предлагать беременным аборты
Пандемия коронавируса

Розыгрыш машин среди привившихся москвичей продлили до 15 августа

Розыгрыш машин среди привившихся москвичей продлили до 15 августа
Пандемия коронавируса

В Дагестане ввели обязательную вакцинацию для части граждан

Двигатели аварийно севшего Ан-28 заглохли при обледенении в облаках

Двигатели аварийно севшего Ан-28 заглохли при обледенении в облаках
Нападения в школах

СКР опроверг завершение психиатрической экспертизы напавшего на школу Казани

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');