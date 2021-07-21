Приговор экс-главе Коми Гайзеру по делу о превышении полномочий вступил в силу

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Верховный суд Коми оставил без изменения приговор экс-главе региона Вячеславу Гайзеру, которого признали виновным в превышении должностных полномочий, сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Таким образом суд не удовлетворил апелляцию на решение Сыктывкарского городского суда от 20 апреля 2021 года, которым Гайзер был признан виновным (по статье ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 286 УК РФ "организация совершения должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов государства").

Приговор вступил в силу.

Сыктывкарский горсуд приступил к рассмотрению дела Гайзера 21 декабря 2020 года. В апреле 2021 года горсуд признал экс-главу Коми виновным в превышении должностных полномочий. Гайзер приговорен к полутора годам заключения и лишен на три года права занимать руководящие должности. В то же время он освобожден от этого наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Это второе дело против экс-главы республики. В 2019 году Замоскворецкий суд Москвы приговорил его к 11 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 160 млн рублей за мошенничество.

Гайзер отбывает наказание в колонии в Тверской области.