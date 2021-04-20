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Суд освободил от наказания экс-главу Коми Гайзера по второму делу

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Сыктывкарский городской суд признал бывшего главу Коми Вячеслава Гайзера виновным в превышении должностных полномочий. Как сообщает пресс-служба суда, он приговорен к полутора годам лишения свободы и лишен на три года права занимать руководящие должности.

От наказания бывшего чиновника освободили за истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Приговор пока в законную силу не вступил.

В суд это дело поступило в октябре 2020 года, процесс начался 21 декабря.

Суд и следствие установили, что Гайзер, возглавляя Коми, с 2013 по 2014 годы дал главе Сыктывкара Ивану Поздееву незаконное распоряжение выделить участки без проведения торгов для строительства многоквартирных жилых домов. Это было сделано в интересах компании ООО "Деловой Альянс" , принадлежащей знакомому Гайзера Александру Ольшевскому, считают в СК.

Поздеев выделил земельные участки этой организации, тем самым превысив свои должностные полномочия. В результате шесть участков рыночной стоимостью 11 466 000 рублей были незаконно предоставлены в собственность ООО "Деловой Альянс" за 2 682 000 рублей. В результате бюджету города был причинен ущерб в размере более 8,7 млн рублей.

Это второе дело Гайзера. В 2019 году Замоскворецкий суд Москвы приговорил его к 11 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 160 млн рублей за мошенничество. Мосгорсуд подтвердил этот приговор. Бывший губернатор отбывает наказание в колонии в Тверской области.

Вячеслав Гайзер руководил Коми с января 2010 года до сентября 2015 года. 19 сентября 2015 года его арестовали, и 30 сентября президент Владимир Путин отправил его в отставку в связи с утратой доверия.

Вячеслав Гайзер Коми Сыктывкарский городской суд Сыктывкар Иван Поздеев

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