Эксперт отметила снижение интенсивности эпидпроцесса в Петербурге

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор Петербурга ожидает постепенного снижения заболеваемости коронавирусом в городе, интенсивность эпидпроцесса в северной столице снижается, заявила начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления ведомства Ирина Чхинджерия во вторник.

"Мы ожидаем, что постепенно заболеваемость будет снижаться", - сказала Чхинджерия в онлайн-эфире "Фонтанки.ру".

"Надеемся, что да", - сказала она, отвечая на вопрос, пройден ли пик третьей волны.

По ее словам, уже наметилась положительная тенденция - замедление темпов заболеваемости. "За 28-ую календарную неделю заболеваемость выросла незначительно в сравнении с 27-ой неделей - всего лишь на 2 процента. Это говорит о том, что снижается интенсивность эпидемического процесса," - объяснила представитель Роспотребнадзора.

При этом, по мнению Чхинджерии, эпидемическая обстановка остается напряженной: регистрируется большое число инфицированных. В мае-июне заболевали социально активные люди в возрасте от 18 до 49 лет - это около 70% от общего числа пациентов с коронавирусом.

Представитель Роспотребнадзора также сообщила, что в Петербурге с начала пандемии не зафиксировано ни одного случая смерти после прививки. "Умерших среди привитых у нас не было за это время. И клиническое течение заболевания у привитых легче. Самое главное, что они не попадают в реанимацию", - отметила Чхинджерия.

По ее словам, очень часто заболевают те, кто привился, но не выработал иммунитет: "либо после первого введения, либо после второго не прошел необходимый срок для формирования иммунитета".

Согласно статистике оперативного штаба по коронавирусу, пик заболеваемости в третью волну в Петербурге пришелся на 12 июля. Тогда за сутки было зафиксировано 2029 случаев коронавируса. С 13 июля показатель заболеваемости не поднимается выше 2 тыс. случаев в день. Пик смертности пришелся на 29 июня. Тогда за сутки от коронавируса в Петербурге скончались 119 человек. В последние дни умирают около 100 человек в сутки.