В Совфеде сочли, что соглашение США-ФРГ даст РФ возможность достроить "Северный поток 2"

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Договоренность США и Германии по "Северному потоку 2" дает возможность РФ беспрепятственно его достроить и начать эксплуатацию, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Думаю, эта договоренность дает нам возможность спокойно достраивать "Северный поток 2" и начать его эксплуатацию в полном объеме", - сказал Джабаров "Интерфаксу" в среду.

По его словам, если Германию устраивает российский газ, то они будут его покупать, а что касается возможного давления со стороны ФРГ на Россию, чтобы газ перекачивался через территорию Украины - "думаю, это не совсем правильно - если нам выгодно будет, то с удовольствием Россия будет транспортировать газ через территорию Украины, а если это будет использоваться в качестве политического рычага в наших отношениях и оказания давления - думаю, это неприемлемо".

"Если Украина будет находиться в конфронтации вплоть до прямой конфронтации, как можно заниматься торговлей, используя Украину в качестве перевалочной страны? Это в интересах украинцев, договариваться, не находиться в постоянной конфронтации", - сказал Джабаров.

Заявления Нуланд

Ранее в среду замгоссекретаря США Виктория Нуланд сообщила, что подготовленное США и ФРГ соглашение предусматривает, что германская сторона будет готова принимать меры в случае, если Россия будет использовать поставку энергоносителей для оказания давления на другие страны либо будет предпринимать агрессивные действия против Украины.

"Еще один аспект этого соглашения - это поддержка продления соглашения между РФ и Украиной о транзите. Как вы знаете, его срок действия истекает в 2024 году. Мы будем добиваться, используя рычаги влияния, чтобы его продлили на 10 лет", - сказала она на слушаниях в комитете сената США по иностранным делам.

Нуланд сообщила, что позже в среду американская сторона обнародует договоренности, достигнутые с ФРГ по теме "Северного потока 2".

Вопрос продления транзитного договора с Украиной

Джабаров, комментируя заявление Нуланд о транзитном договоре с Украиной, выразил сомнение, что соглашение можно будет продлить сразу на 10 лет.

"Говорить о таких больших сроках - у нас договоры более серьезные, стратегические, о вооружениях заключаются на меньший срок. Как можно говорить о том, что будет через 10 лет?" - сказал российский сенатор.

"Если Украина не будет ремонтировать свой газопровод, а это их собственность, которая досталась им в наследство от Советского Союза, но деньги туда не вкладываются, если он будет постоянно ломаться, то какой смысл там пытаться прокачивать газ, если он просто не будет прокачиваться?" - сказал российский сенатор.

"Думаю, Украина должна показать себя конструктивным партнером, а не угрожать. Украина - самодостаточная держава, должна уметь договариваться. Если условия будут нормальные - никто не будет использовать поставки газа для шантажа Украины и оказания давления", - отметил Джабаров.