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Антонов назвал "нечестной конкуренцией" политику США по "Северному потоку 2"

Антонов назвал "нечестной конкуренцией" политику США по "Северному потоку 2"
Посол России в США Анатолий Антонов. Архивное фото
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Оппозиция США в отношении газопровода "Северный поток 2" является проявлением нечестной конкуренции, поскольку трубопровод является исключительно экономическим проектом, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"При всем уважении к американским друзьям, этой администрации, мне бы хотелось сказать, что это нечестная конкуренция на международных рынках. Мы не хотим видеть такие методы", - заявил Антонов в интервью телеканалу RT America.

Дипломат отметил, что для России "это исключительно экономический проект и не больше", она имеет полное право торговать с теми, кто заинтересован в ее товарах, выразив надежду, что в США поймут это. При этом Антонов, коснувшись договоренности между США и Германией по трубопроводу, добавил: "Мне кажется, что некоторые политики хотели бы использовать Украину лишь в качестве инструмента давления на Россию, с целью изменения российской внешней политики, экономической политики".

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