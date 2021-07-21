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Дуров знал о включении его телефона в базу данных программы для слежки

Дуров знал о включении его телефона в базу данных программы для слежки
Создатель Telegram Павел Дуров
Фото: AOP.Press/Corbis via Getty Images

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Создатель Telegram Павел Дуров заявил, что ему было известно, что один из его телефонов включён в список потенциальных целей слежки правительств, которые пользуются услугами NSO Group.

Он написал в своем телеграм-канале, что ему как минимум с 2018 года известно о включении одного из телефонных номеров в список потенциальных целей таких инструментов слежки.

"Лично меня это не беспокоило: с 2011 года, когда я еще жил в России, я привык предполагать, что все мои телефоны взломаны", - написал Дуров.

Вместе с тем, по его словам, никакой важной информации в его телефонах в любом случае найти не получится.

"Любой, кто получит доступ к моим личным данным, будет крайне разочарован - им придется пройти через тысячи концептуальных проектов для функций Telegram и миллионы сообщений, связанных с процессом разработки нашего продукта. Там они не найдут никакой важной информации", - сказал основатель компании.

Ранее The Guardian сообщил, что телефонный номер Дурова в Великобритании фигурировал в списке объектов слежки клиентов NSO Group. Источник издания в компании это отрицает.

В ходе опубликованного 19 июля журналистского расследования, проведенного британской The Guardian, французской Le Monde и американской The Washington Post, выяснилось, что программное обеспечение Pegasus, с помощью которого с телефонов можно снимать различную информацию, компания NSO Group поставляла разведывательным агентствам, правоохранительным службам и военным с 2016 года.

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По данным авторов материала, это программное обеспечение могло быть использовано для перехвата данных с телефонов людей в частности в Азербайджане, Бахрейне, Венгрии, Индии, Казахстане, Марокко, Мексике, ОАЭ, Руанде и Саудовской Аравии.

Газета Le Mond также сообщила, что мобильный телефон президента Франции Эммануэля Макрона мог подвергаться слежке посредством программного обеспечения Pegasus. Глава NSO Group Шалев Хулио накануне в интервью израильскому радио 103FM сообщил, что его компания не имеет отношения к технологиям массового слежения за людьми.

Telegram Павел Дуров NSO Group Pegasus

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