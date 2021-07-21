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В Кремле не будут вводить допмеры безопасности из-за сообщений о слежке с ПО Pegasus

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - В Кремле не видят необходимости принимать дополнительные меры в связи с информацией о слежке за руководителями ряда государств посредством программного обеспечения Pegasus.

"В целом глава государства, премьер-министр, администрация президента и другие ведомства, используют систему спецсвязи, правительственной связи, которая надежно защищена", - сказал Песков журналистам, комментируя появившуюся в СМИ информацию о том, что несколько президентов и премьер-министров зарубежных стран стали объектами слежки через программу Pegasus.

В миреЗа телефоном Макрона и французских министров могли следить при помощи ПО PegasusЧитать подробнее

Он добавил: "Регулярно предпринимаются меры безопасности, в дополнительных мерах необходимости нет".

Ранее стало известно, что смартфоны примерно 50 тыс. человек, среди которых активисты, журналисты, представители бизнеса и политики разных стран мира, могли пострадать от шпионского программного обеспечения производства израильской компании NSO Group.

В ходе журналистского расследования, проведенного британской газетой The Guardian, французской Le Monde и американской The Washington Post, выяснилось, что программное обеспечение Pegasus, с помощью которого с телефонов можно снимать различную информацию, компания NSO Group поставляла разведывательным агентствам, правоохранительным службам и военным с 2016 года. По данным авторов материала, это программное обеспечение могло быть использовано для перехвата данных с телефонов людей в частности в Азербайджане, Бахрейне, Венгрии, Индии, Казахстане, Марокко, Мексике, ОАЭ, Руанде и Саудовской Аравии.

NSO Group опровергла данные этого расследования.

Дмитрий Песков Pegasus

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