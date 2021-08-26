Охрану казанских школ оплатят средствами бюджетов города и республики

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В наступающем учебном году школы в Казани будут охранять частные охранники, их работу оплатят деньгами из городского и республиканского бюджета, сообщила пресс-служба мэрии города. Там подчеркнули, что родителям платить за охрану школ не придется.

Казань выделила на на обеспечение школ системами безопасности 116 млн рублей, отметили в мэрии.

Ранее на республиканском совещании работников образования и науки президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что для охраны школ первой и второй категорий из бюджета республики будет выделено 457 млн рублей.

В свою очередь пресс-служба мэрии Казани информировала, что на обеспечение школ системами безопасности из городского бюджета было выделено 116 миллионов рублей.

Вопрос о финансировании охраны школ в Казани начали обсуждать после того, как 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской гимназии № 175 , где раньше учился. Погибли семь детей и две учительницы. Галявиев сдался полиции, был арестован и сейчас проходит психиатрическую экспертизу в Москве.

Стало известно, что утром того же дня Галявиев приходил в школу, но дежурившая женщина-вахтер попросила его выйти. Когда он пришел во второй раз, она успела вызвать вневедомственную охрану тревожной кнопкой и спрятаться.

В мэрии Казани объяснили, что раньше гимназию охранял ЧОП, но после перехода на удаленку в условиях пандемии деньги на охрану с родителей собирать перестали и в школе осталась вахтер. В правительстве Татарстана затем заявили, что вахтер и другие сотрудники школы действовали 11 мая правильно и четко придерживались действий, прописанных в паспорте безопасности.

В федеральном правительстве все же пообещали изменить правила обеспечения безопасности в школах.

В связи с нападением на школу в отношении двух человек возбудили дело по ч. 3 ст. 238 УК (Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц). Это гендиректор ООО "Ваша безопасность" Сергей Иванов и инженер по монтажу, техобслуживанию и ремонту систем охранно-пожарной сигнализации ООО "Союз пожарного мониторинга" Марат Зиганшин, в суде их назвали ответственными за охрану гимназии.