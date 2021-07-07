Ответственным за охрану гимназии №175 в Казани выбрана мера пресечения

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - В Казани Советский суд избрал меру пресечения двум фигурантам уголовного дела о стрельбе в гимназии №175, сообщили в пресс-службе суда. Подозреваемые отвечали за меры безопасности в этой школе.

Гендиректор ООО "Ваша безопасность" Сергей Иванов помещен под домашний арест до 4 сентября, сказали в суде. Инженер по монтажу, техобслуживанию и ремонту систем охранно-пожарной сигнализации ООО "Союз пожарного мониторинга" Марат Зиганшин оставлен на свободе под запрет определенных действий.

В соответствии с муниципальным контрактом, фирма "Ваша безопасность" обслуживала систему контроля и управления доступом в гимназии.

Дело на Иванова завели 29 июня. Ему и Зиганшину вменяют ч. 3 ст. 238 УК (Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).

11 мая бывший ученик гимназии, 19-летний студент колледжа Ильназ Галявиев пришел в эту школу с ружьем и открыл стрельбу. Погибли семь школьников и две учительницы. Галявиев арестован, недавно его привезли в Москву на психиатрическую экспертизу.

В гимназии при входе дежурила вахтер. После начала стрельбы она успела нажать тревожную кнопку и спрятаться.

12 мая министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин заявил, что у школы был паспорт безопасности с планом действий всех сотрудников и планом эвакуации, и в целом этот план сработал. Он добавил, что сотрудники школы в сложившейся ситуации сделали все правильно. По его словам, здание было оснащено системой речевого оповещения при эвакуации, системой видеонаблюдения, системой контроля управления доступом, кнопкой тревожного вызова полиции, металлодетекторами, также вокруг школы был забор.

Президент Владимир Путин 13 мая предложил представить сотрудников гимназии к госнаградам.