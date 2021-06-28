Telegram, Twitter и Google грозят новые многомиллионные штрафы

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - В мировой суд Москвы поступило десять новых протоколов об административном правонарушении в отношении Twitter, Telegram, Google, Facebook, которые не удалили сообщения с запрещенным контентом, компаниям грозят новые многомиллионные штрафы.

"В судебном участке 422 Таганского района Москвы зарегистрированы по три административных протокола в отношении Google и Telegram, а также по два материала в отношении Facebook и Twitter", - сообщили "Интерфаксу" в суде в понедельник.

В отношении компаний составлены протоколы по ч.2 и по ч.4 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем информационного ресурса в сети "Интернет" информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ). Наказание за правонарушение по части 1 ст.13 41 предусматривает штраф от 800 тысяч до 4 млн рублей, по второй части этой статьи - наказание от 3 до 8 млн рублей.

Таким образом, если компании признают виновными, то Telegram грозит штраф до 16 млн рублей, Google - до 12 млн рублей, Twitter и Facebook - до 8 млн рублей каждой.

Судебные заседания по рассмотрению поступивших протоколов пока не назначены.

Ранее мировой суд Москвы из-за неудаления запрещенной информации оштрафовал Facebook на 26 млн рублей, на 8,9 млн рублей - Twitter, на 6 млн рублей - компанию Google. Также в начале марта на 4 млн рублей была оштрафована компания Mail.ru за аналогичное правонарушение, допущенное принадлежащей ей соцсетью "Одноклассники". Миллионным штрафам также подверглись Telegram и TikTok.

Как ранее сообщили в Роскомнадзоре (РКН), с 11 февраля служба составляет административные протоколы в отношении различных социальных сетей, которые не удалили или несвоевременно удалили призывы, в том числе и к несовершеннолетним, участвовать к несанкционированных акциях.

Ранее в июне в РКН также отмечали, что Twitter, чей трафик в России замедляется с 10 марта, до сих пор не удалила 490 материалов, признанных в РФ запрещенными. Неудовлетворительная ситуация отмечается и с удалением запрещенного контента другими соцсетями.