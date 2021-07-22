Питьевую воду в Ингушетии будут подавать по графику

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Оперативный штаб Ингушетии принял решение подавать холодную воду в населенные пункты по установленному графику в связи с ее нехваткой, в частности, в селах Малгобекского района, сообщили "Интерфаксу" в ГУП "ИнгушрегионВодоканал".

"На предприятии создан оперативный штаб по обеспечению водоснабжения населения. Для улучшения ситуации принято решение о подаче воды согласно установленному режиму. В проблемных и труднодоступных населённых пунктах организован подвоз воды автоцистернами", - сказал собеседник агентства.

При этом он отметил, что несмотря на принимаемые меры, все еще сложной остаётся ситуация в Малгобекском районе, в частности, в селах Сагопши, Инарки, Аки-юрт, частично Южный. По его данным, восстановлено водоснабжение во втором микрорайоне Малгобека, частично - сел Сагопши и Южный. Начата подкачка в населенном пункте Инарки.

Для устранения проблем с подачей воды проведены ремонтно-восстановительные работы на магистральных и внутренних разводящих водопроводных сетях. Этот вопрос находится на личном контроле главы республики Махмуда-Али Калиматова.

Ранее сообщалось, аномальная жара оставила без питьевой воды некоторые сельские поселения Малгобекского, Сунженского и Назрановского районов Ингушетии, а также часть Назрани.