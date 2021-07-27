В Чечне к 2024 году воду из централизованной системы будут получать 80% населения

Приучить людей экономить воду собираются с помощью счетчиков

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - В Чечне с 2022 по 2024 год планируют построить 954,4 км систем водоснабжения в 12 муниципалаьных образованиях. В результате обеспеченность населения питьевой водой из централизованных систем вырастет до 81%, а в Грозном - до 100%, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

Министр строительства и ЖКХ Муслим Зайпуллаев доложил ему, что в 2021 году водопровод строят и ремонтируют в восьми городах и районах республики.

Кадыров отметил, что в жаркую погоду регулярно получает жалобы на перебои с подачей воды. Он призвал чиновников добиться равномерного поступления воды в каждый дом.

Зайпуллаев сообщил, что нехватка воды летом образуется из-за нерационального и безучетного расхода жителями воды на полив своих участков. Эту проблему планируют решить с помощью установки счетчиков.

Кадыров поставил перед правительством Чечни задачу - найти денег на бесперебойную поставку воды в проблемные населенные пункты до окончательного решения вопроса их водоснабжения, а также организовать установку счетчиков.