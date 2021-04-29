В Ялте на время курортного сезона отменят подачу воды по графику
Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Власти Ялты решили с мая по октябрь отменить подачу воды по часам благодаря пополнению запасов.
Глава администрации Ялты Янина Павленко написала в фейсбуке, что имеющиеся 15 млн 999 тысяч кубометров воды позволяют перейти на режим без графика.
"С мая до октября будем подавать воду круглосуточно", - пообещала она.
По ее словам, сделать более долгосрочные прогнозы пока сложно. "С 1 октября, в зависимости от расходов, погоды и осадков будем принимать решение. Но пока мы на ближайшее время точно с водой", - пояснила она.
С 1 мая возобновится подача горячей воды в дома жителей Симферополя. Таким образом, в крымской столице остались только ночные ограничения. Прежним пока остается только график в Алуште - по пять часов в сутки.
Маловодье наблюдалось в Крыму в 2019 и 2020 годах, по прогнозам Росводресурсов, может продлиться в течение 2021 года. Графики подачи воды были введены в Симферополе, Ялте и Алуште, а также поселках вблизи. Севастополь осенью 2020 года ввел режим повышенной готовности.
Правительство РФ разработало план по обеспечению Крыма водой, он включает 14 мероприятий, среди которых - бурение скважин, ремонт труб, строительство опреснительных установок. Проекты оцениваются в целом в 48 млрд рублей. Власти РФ обещают добавить порядка 3 млрд рублей на решение водных проблем в Крыму.