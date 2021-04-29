В Ялте на время курортного сезона отменят подачу воды по графику

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Власти Ялты решили с мая по октябрь отменить подачу воды по часам благодаря пополнению запасов.

Глава администрации Ялты Янина Павленко написала в фейсбуке, что имеющиеся 15 млн 999 тысяч кубометров воды позволяют перейти на режим без графика.

"С мая до октября будем подавать воду круглосуточно", - пообещала она.

По ее словам, сделать более долгосрочные прогнозы пока сложно. "С 1 октября, в зависимости от расходов, погоды и осадков будем принимать решение. Но пока мы на ближайшее время точно с водой", - пояснила она.

С 1 мая возобновится подача горячей воды в дома жителей Симферополя. Таким образом, в крымской столице остались только ночные ограничения. Прежним пока остается только график в Алуште - по пять часов в сутки.