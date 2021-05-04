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Бурить скважины в море для добычи воды для Крыма начнут в июле

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - В Азовском море начата разведка запасов пресной воды, которую можно было бы использовать для снабжения засушливого Крымского полуострова, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

По его словам, бурение скважин может начаться уже в июле.

"Полным ходом исследуем, зашли суда. Мы пробурились на косе - уже воду нашли на косе с берега. Вода есть, пока качество на верхнем пределе по солености. Но уже техническая вода точно может быть", - сказал Хуснуллин журналистам.

Росгеология получит 70 млн рублей субсидии на поиск пресной воды в Азовском море. Правительство России в первой декаде апреля распорядилось выделить деньги на проведение геологоразведки. Работы будут проведены для "оценки ресурсного потенциала питьевых подземных вод" в Азовском море. Правительство РФ ждет доклад федерального агентства по недропользованию об использовании выделенных средств до февраля 2022 года.

Запасы пресной воды в Азовском море, которые можно каждый год использовать для снабжения засушливого полуострова, оцениваются предварительно в 0,5-1,2 млрд куб. м, говорится в пояснительной записке к проекту правил предоставления субсидии Росгеологии на поиск воды.

Маловодье наблюдалось в Крыму в 2019 и 2020 годах и, по прогнозам Росводресурсов, может продлиться в течение 2021 года. Симферополь и 39 населенных пунктов поблизости, курортные Ялта и Алушта и поселки вблизи них получали воду по графику. Севастополь осенью 2020-го ввел режим повышенной готовности.

Ялта на время курортного сезона-2021 почти полностью отменила график, Симферополь за счет использования воды из скважин перестал отключать воду днем и вернул ГВС после восьмимесячного перерыва. Проблемы пока остаются в Алуште, там вода подается только пять часов в сутки.

Правительство РФ осенью прошлого года разработало план по обеспечению Крыма водой, он включает 14 мероприятий, среди которых - бурение скважин, ремонт труб, строительство опреснительных установок. Проекты оцениваются в целом в 48 млрд рублей. Правительство РФ весной 2021-го добавило еще более 3 млрд рублей на решение водных проблем в Крыму.

Крым Азовское море Марат Хуснуллин

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