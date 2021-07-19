Роспотребнадзор запретил рукопожатия на избирательных участках

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Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор запретил кандидатам и другим участникам избирательных процессов рукопожатия, а также употребление пищи и напитков на участках для голосования или при посещении других электоральных мероприятий, сообщается в рекомендациях Роспотребнадзора, опубликованных в понедельник на официальном сайте ЦИК РФ.

"Кандидатам и иным участникам избирательного процесса категорически запрещаются рукопожатия и другие физические контакты, нарушающие безопасную физическую дистанцию между ними. Также при нахождении в помещении указанным лицам запрещается употребление пищи и напитков, кроме бутилированной воды", - говорится в рекомендациях.

Кроме того, Роспотребнадзор рекомендует всем членам избирательных комиссий и другим участникам избирательного процесса, которые будут работать на выборах в сентябре, заранее пройти вакцинацию от коронавируса.

Голосование на выборах в Госдуму и на региональных выборах различных уровней пройдет в течение трех дней - с 17 по 19 сентября. Будут избираться Госдума восьмого созыва (225 депутатов по спискам и 225 по одномандатным округам), главы девяти регионов (еще троих изберут региональные парламенты), а также депутаты законодательных органов государственной власти в 39 регионах.