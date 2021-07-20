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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:33Заразились
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ЕР предложила партиям подписать соглашение о безопасных выборах

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - "Единая Россия" призвала все политические партии подписать соглашение о проведении безопасных выборов, с соблюдением антиковидных требований.

"Эта избирательная кампания проходит в особенных условиях, связанных с пандемией и рядом ограничений. В рамках соглашения "За безопасные выборы!" предлагается взять на себя добровольные и осознанные обязательства по организации избирательного процесса с соблюдением всех антиковидных норм и минимизацией массовых мероприятий", - заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак во вторник на брифинге, который он провел вместе с главврачом Коммунарки Денисом Проценко.

В пресс-службе партии сообщили, что "Единая Россия" призывает всех участников предвыборной гонки обеспечить средствами индивидуальной защиты кандидатов, агитаторов, сотрудников избирательных штабов, неукоснительно соблюдать требования региональных властей и санитарных властей РФ.

Турчак сказал, что "Единая Россия" со своей стороны все положения соглашения будет неукоснительно соблюдать.

Проценко выступил как главный врач больницы, которая уже более 500 дней борется с пандемией.

"Для меня и всей нашей команды тяжелые больные, смерти - не пустые слова. Я не могу сказать, что пандемия закончилась. Призываю всех соблюдать социальную дистанцию, правильно носить маски и регулярно их менять", - сказал Проценко, которого цитирует пресс-служба.

Голосование на выборах в Госдуму и на региональных выборах различных уровней пройдет в течение трех дней - с 17 по 19 сентября. Будут избираться Госдума восьмого созыва (225 депутатов по спискам и 225 по одномандатным округам), главы девяти регионов (еще троих изберут региональные парламенты), а также депутаты законодательных органов государственной власти в 39 регионах.

Хроника коронавируса. Июль.

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Хроника 09 января 2020 года – 20 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Единая Россия Андрей Турчак Денис Проценко Коронавирус

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