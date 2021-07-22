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В Анапе вылетевший на тротуар автомобиль сбил трех детей и трех взрослых

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Автомобиль сбил пешеходов на тротуаре в Анапе, пострадали шесть человек, включая троих детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в четверг.

"В результате выезда автомобиля Toyota RAV4 на тротуар пострадали шесть человек – трое взрослых и трое детей", - говорится в сообщении.

Источник в службе "Скорой помощи" сообщил, что "машина, не сбавляя скорости, вылетела с проезжей части на тротуар, по которому шли две семьи с детьми".

Отмечается, что ДТП произошло в курортном поселке Сукко. Поселок находится в 12 км к югу от Анапы.

По предварительным данным, водитель кроссовера заснул за рулем.

По факту происшествия проводится проверка.

Анапа Краснодарский край ДТП

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