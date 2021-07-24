Модуль "Наука" провел новую коррекцию орбиты

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Новый модуль "Наука" для МКС провел новую коррекцию орбиты по пути к станции, сообщил в субботу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"В 17.20.47 и 17.54.20 мск проведена двухимпульсная коррекция орбиты МЛМ "Наука" на маршевом двигателе коррекции и сближения № 1", - написал он в своем телеграмм-канале.

Накануне в "Роскосмосе" рассказали, что полет модуля продолжается в плановом порядке.

22 июля "Роскосмос" сообщил, что специалисты проводят проверку работоспособности бортового оборудования модуля "Наука". По сообщениям СМИ, у него наблюдались проблемы с запуском двигателей, из-за которых есть риск того, что модуль не сможет добраться до МКС.

Позднее в госкорпорации сказали, что после анализа телеметрии "Науки" отстыковка модуля "Пирс" от МКС перенесена на сутки, на 24 июля. "Наука" должна занять его место.

По данным "Роскосмоса", модуль "Наука" выполнил в минувший четверг два корректирующих маневра, подтвердив работоспособность двигателей. Следующие импульсы формирования орбиты были намечены на следующий день.

21 июля ракета-носитель "Протон-М" с модулем "Наука" штатно стартовала в 17:58 по Москве с площадки №200 космодрома Байконур. Его полет к МКС продлится восемь суток. Стыковка к надирному порту служебного модуля "Звезда" намечена на 29 июля, предварительно - в 16:26.