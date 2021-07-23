Почти 20 природных пожаров ликвидировали в Иркутской области за сутки

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Лесоохрана за минувшие сутки ликвидировала 18 природных пожаров в Иркутской области на площади 5,4 тысяч га, сообщает пресс-служба правительства региона в пятницу.

По ее данным, в Бодайбинском районе, а также в городе Бодайбо снят режим ЧС - ситуация с пожарами там стабилизировалась.

Бодайбинский район известен тем, что там добывается более 95% рудного и россыпного золота Иркутской области. В районе работают такие компании как "Полюс" и "Высочайший". Режим ЧС там был введен 20 июля.

В локализованном состоянии на утро 23 июля перешло четыре пожара в Катангском районе, два - в Бодайбинском и один - в Нижнеилимском районе. Общая площадь этих очагов составляет 4,72 тысячи га.

Действующими считаются три вновь обнаруженных возгорания на общей площади 10 га: два - в Катангском районе, и один - Нижнеудинском. Кроме этого, в лесном фонде действуют 14 ранее зарегистрированных пожаров на общей площади 34,9 тыс. га.

Причиной всех пяти обнаруженных 22 июля возгораний считаются грозы, отмечает правительство.

Таким образом, в общей сложности в Иркутской области сейчас горит чуть более 39,6 тысяч га леса. Накануне сообщалось, что природные пожары в регионе охватили территорию 42,6 тысячи га леса. То есть за сутки общая площадь возгораний снизилась на 7,6%.