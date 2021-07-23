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Промежуточные результаты III фазы исследований "Спутника V" опубликуют осенью

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Публикация промежуточных результатов третьей фазы исследований вакцины против COVID-19 "Спутник V" ожидается осенью, заявил в пятницу министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Сегодня завершаются наблюдения. К октябрю месяцу по вакцине "Спутник V" ("Гам-Ковид-Вак") будут подготовлены уже отчеты промежуточные, будут как раз все опубликованы", - сказал Мурашко в интервью российскому обществу "Знание".

Он добавил, что промежуточные результаты третьей и четвертой фаз исследований остальных двух вакцин - "ЭпиВакКорона" и "КовиВак" - увидят свет позже.

"По остальным вакцинам мы планируем (подготовить отчет) на конец 2021 и начало 2022 года", - добавил Мурашко.

Он уточнил, что в первом квартале 2022 года будет опубликован отчет по "КовиВаку".

Министр добавил, что проводится большой объем исследований и наблюдений, которые помогают информировать граждан. По словам Мурашко, более 30% вакцинированных от COVID-19 ведут дневники самонаблюдения, Минздрав получает и анализирует информацию в режиме онлайн.

В настоящее время для массовой вакцинации в России, начавшейся 18 января, используется четыре препарата - "Спутник V" и "Спутник Лайт" центра им. Гамалеи Минздрава России, "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак" центра им. Чумакова РАН.

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Хроника 09 января 2020 года – 23 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Спутник V Михаил Мурашко Коронавирус

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