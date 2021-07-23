Что произошло за день: пятница, 23 июля

ЦБ повысил ключевую ставку, Минюст включил The Insider в список СМИ-иноагентов, в Токио открылась Олимпиада, а РФС назвал нового тренера сборной по футболу

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Банк России повысил ключевую ставку до 6,5%. Эльвира Набиуллина допустила, что это повышение ставки может стать последним в цикле, но это решение не предопределено. ЦБ РФ повысил прогноз роста ВВП России в 2021 году до 4,0-4,5%, а прогноз инфляции - до 5,7-6,2%.

- Промежуточные результаты III фазы исследований "Спутника V" опубликуют осенью. Разработчики вакцин "ЭпиВакКорона" и "КовиВак" представят свои отчеты только в конце 2021 - начале 2022 года.

- "РЖД" на три дня приостановили продажу билетов на поезда, следующие по Транссибу. Решение связано с тем, что утром в пятницу из-за паводка в Забайкалье на Транссибе обрушился мост. Президент РФ Владимир Путин заявил, что, согласно докладам, первая ветка магистрали должна быть восстановлена в течение 2-2,5 суток, а вторая - в течение пяти суток.

- Минюст РФ расширил список СМИ-иноагентов. В него попали пятеро журналистов "Проекта" и "Открытых медиа", а также администратор издания The Insider - латвийское юрлицо The Insider SIA.

- "Ведомости" сообщили о DDos-атаке на свой сайт. Перед тем, как сайт перестал открываться, с него исчезла колонка Ивана Сафронова "Шпионов делать из этих людей", текст которой он передал из СИЗО через адвокатов. В газете заявили, что материал специально никто не удалял.

- В России выявлены еще 23 811 случаев заражения коронавирусом. На Москву пришлись 3 425 случаев COVID-19, на Подмосковье - 1 965, на Санкт-Петербург - 1 940. По данным Роспотребнадзора, доля курортников среди заболевших COVID-19 составляет 0,7%. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пик заболеваемости в столице пройден.

- Новым тренером сборной России станет Валерий Карпин. В течение ближайшего полугода он будет совмещать работу в сборной и футбольном клубе "Ростов".

- В Токио прошла церемония открытия Олимпийских игр. В ней приняли участие более 60 российских спортсменов вместе с президентом Олимпийского комитета России Станиславом Поздняковым. Олимпийский огонь зажгла теннисистка Наоми Осака. После этого император Японии Нарухито объявил летнюю Олимпиаду открытой. "Интерфакс" вел трансляцию церемонии. Между тем на улицах Токио протестовали противники проведения игр на фоне пандемии коронавируса.