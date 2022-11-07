Авиасалон МАКС-2023 состоится в подмосковном Жуковском 18-23 июля

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Подготовка к авиасалону МАКС-2023 идет планово, он пройдет с 18 по 23 июля в подмосковном Жуковском, сообщили в организаторы.

"Подготовка к проведению МАКС-2023 идет в плановом режиме. АО "Авиасалон" проводит переговоры с традиционными участниками выставки, а также потенциальными экспонентами и партнерами, в том числе зарубежными. Концепция мероприятия сформирована, определены основные акценты выставочной и деловой программы", - говорится в сообщении информационной службы МАКС-2023.

По ее данным, в понедельник открылась регистрация участников авиасалона - представители авиакосмических предприятий и потенциальные партнеры выставки могут запросить информацию, оформить заявки на бронирование и получить другие сервисы в онлайн-формате.

"Шестнадцатый Международный авиационно-космический салон МАКС-2023 будет проходить в городском округе Жуковский Московской области с 18 по 23 июля 2023 года. Организаторами мероприятия выступают министерство промышленности и торговли Российской Федерации и Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех". Устроитель МАКС-2023 - АО "Авиасалон", - сказали организаторы.