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В больнице под Брянском уничтожали вакцину и подделывали справки о прививках

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Фигуранты уголовного дела о подделке сертификатов вакцинации в Брянской области уничтожали вакцину от коронавируса, заявил губернатор региона Александр Богомаз.

"Все вы знаете о ситуации, которая произошла в Сельцовской городской больнице, когда выдавали за деньги "левые" справки, при этом еще и вакцину уничтожали, якобы прививали людей. Ведется следствие, и я считаю, что наказание за такие действия должно быть по всей строгости закона, по верхней планке!" - приводятся в сообщении правительства региона слова Богомаза.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело о выдаче сотрудниками Сельцовской городской больницы фиктивных справок о вакцинации от COVID-19 и внесении недостоверной информации о прививках в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения.

По данным ведомства, весной этого года 33-летний житель Брянска предложил своей знакомой, работающей в больнице программистом, за деньги вносить недостоверную информацию о вакцинации и выдавать справки о прививках.

С мая по июль 2021 года она, а также старшая медсестра и оператор ПЭВМ Сельцовской городской больницы внесли в систему заведомо ложные сведения о вакцинации нескольких десятков жителей региона от новой коронавирусной инфекции, "повысив тем самым риск ее распространения".

Дело расследуется по части 1 статьи 237 УК РФ (искажение информации о фактах, создающих опасность для жизни или здоровья людей), части 4 статьи 274.1 УК РФ (создание компьютерной информации, заведомо предназначенной для неправомерного воздействия на информационную инфраструктуру РФ), части 1 статьи 327 УК РФ (подделка официальных документов).

Брянская область коронавирус

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