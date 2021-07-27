На омича завели дело за торговлю справками об отсутствии COVID

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Омские полицейские задержали 34-летнего местного жителя, продававшего в интернете поддельные справки с результатами ПЦР-тестов, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Аккаунт в интернете, где предлагалось изготовление поддельных справок о наличии антител к COVID-19 и результатах ПЦР-тестов, сотрудники полиции обнаружили при мониторинге социальных сетей.

"Оперативники установили, что продавцом является ранее судимый 34-летний житель Центрального округа. Он изготавливал документы, доставлял их с помощью сервиса такси в обусловленное заранее место. Денежные средства в сумме 2 700 руб. за готовую справку перечислялись на указанный им расчетный счет", - говорится в сообщении.

Подозреваемого задержали с поличным. В ходе досмотра оперативники изъяли у омича две, как он пояснил, самостоятельно изготовленные им печати одного из медучреждений города, а также личные печати врачей. Проведенная экспертиза факт подделки подтвердила.

Уголовное дело в отношении задержанного возбуждено по ч. 1 ст. 327 УК РФ (Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков).

Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы, отмечает пресс-служба.