Среди умерших от COVID-19 в Москве больше 80% пришлось на пожилых

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - В Москве больше 80% летальных исходов при COVID-19 приходится на пожилых, сообщил через пресс-службу мэр города Сергей Собянин.

"Несмотря на то, что это (COVID-19 - ИФ) охватило достаточно молодые группы людей, самая большая смертность - за 80% - у людей старшего поколения", - сказал он.

Ранее в этот же день он сообщил телеканалу "Россия-1" , что в столице от коронавируса привились около 1 млн пожилых людей и тяжелых побочных эффектов от вакцинации у них не выявили.

Он призвал пенсионеров, которые еще не вакцинировались, все же получить прививку.

Мэр также посоветовал москвичам "не успокаиваться" в период стабилизации ситуации с COVID-19 в столице, поскольку "эта зараза никуда не ушла".

По данным на 20 июля, в Москве привились от COVID-19 более 4 млн горожан, из них свыше 2,2 млн прошли полный курс вакцинации.