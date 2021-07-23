Около 90 тыс. москвичей ежедневно вакцинируются от COVID-19

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Каждый день в столице в среднем от коронавируса прививаются порядка 90 тыс. человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Пункты вакцинации продолжают работать напряженно. Мы прививаем первой и второй компонентой в сутки около 90 тыс. человек. Это большой объем", - сказал мэр в интервью каналу "Россия 1" (ВГТРК).

Он добавил, что, несмотря на улучшение ситуации с заболеваемостью в городе, гражданам необходимо продолжать прививаться, и, при необходимости, проходить ревакцинацию. Также Собянин напомнил, что вакцинированные граждане болеют коронавирусом реже, а если болеют, то переносят заболевание легче.