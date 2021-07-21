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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:29Заразились
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Песков объяснил ситуацию с "ЭпиВакКороной" в Москве

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - В Кремле в курсе, что не все российские вакцины от коронавируса одинаково доступны в регионах, так что в Москве из-за ограничения поставок "ЭпиВакКороны" было решено ее зарезервировать только тем, кто уже получил первую дозу этого препарата и кому нужна вторая.

Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал соответствующее решение властей Москвы.

Журналисты ему сообщили, что в Москву будет поставлено всего 40 тысяч доз "ЭпиВакКороны", и спросили, известно ли Кремлю, что не все вакцины в России одинаково доступны населению.

"Известно. Существует определенный график производства, график поставок, распределения по регионам. Очевидно, что те, кто сделали первую прививку, должны сделать через три недели вторую прививку, ждать дольше нельзя, поэтому приоритет - для них. Может быть определенная разница в графиках поставки и производства разных вакцин", - ответил он.

На вопрос, планируют ли власти помогать разработчикам вакцин масштабировать производство, и могут ли быть допущены в Россию иностранные вакцины, Песков сказал: "Нет, собственно, все производители, разработчики постоянно занимаются вопросами наращивания темпов производства".

"Понятное дело, что это невозможно сделать сиюсекундно, но это поступательный процесс, и он ведется", - добавил он.

Ранее в среду Депздрав Москвы назвал ложной информацию СМИ о том, что в городских пунктах вакцинации доступна "ЭпиВакКорона". Там заявили, что столица получила партию этого препарата, "в объеме, необходимом для вакцинации вторым компонентом тех жителей, кто уже ранее сделал первую прививку этим препаратом". Каждый желающий ее получить не сможет, на всех ее не хватит.

15 июля Песков заявил, что в России "своих вакцин хватает", поэтому вопросы о допуске в страну иностранных вакцин от COVID-19 не обсуждается.

Хроника коронавируса. Июль.

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Хроника 09 января 2020 года – 21 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Дмитрий Песков Кремль Москва ЭпиВакКорона коронавирус

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