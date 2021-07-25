Установлен первый из пролетов рухнувшего на Транссибе моста

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Железнодорожники установили первое из двух пролетных строений рухнувшего моста через Транссиб в Забайкальском крае, сообщается в телеграм-канале холдинга "Российские железные дороги" (РЖД).

Перед этим специалисты выполнили подготовительные работы, включая монтаж несущих конструкций и укрепление откосов искусственного сооружения бутовым камнем.

В сообщении отмечается, что восстановление моста идет круглосуточно в условиях плохой погоды и продолжающегося подъема уровня воды. В работах участвуют более 250 железнодорожников, пять противоразмывных и два восстановительных поезда, экскаваторы, бульдозеры, автокраны и другая техника.

Как сообщалось, из-за мощных ливней и паводков утром в пятницу обрушился железнодорожный мост между станциями Куэнга и Укурей в Забайкальского крае. Движение поездов остановлено.

Президент РФ Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совбеза РФ поручил правительству взять под контроль ход восстановительных работ и ситуацию с жизнеобеспечением регионов, которые затронуло ЧП. Как прозвучало на совещании, оперативные службы планируют восстановить первую ветку в течение двух - двух с половиной суток, вторую - в течение пяти суток.