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Парад в честь Дня ВМФ прошел на Камчатке

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - В Петропавловске-Камчатском состоялись морской парад и торжественное прохождение войск в честь Дня Военно-Морского Флота (ВМФ), который в этом году отмечается 25 июля, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).

"В Авачинской бухте в парадных линиях выставлены восемь кораблей, подводных лодок и судов Войск и сил на Северо-востоке России (ОКВС). Среди них впервые представлен новейший корабль противоминной обороны "Яков Баляев", - говорится в сообщении.

К парадным бочкам ошвартованы малые ракетные и малые противолодочные корабли, морской тральщик, пограничный сторожевой корабль, современный морской буксир "Андрей Степанов", а также атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта "Борей".

Принимал парад временно исполняющий обязанности командующего Войсками и силами на Северо-востоке России полковник Сухраб Ахметов.

В береговой части праздника - торжественном шествии войск приняли участие около 700 военнослужащих.

Между тем, в Камчатском крае действуют "ковидные" ограничения по проведению массовых мероприятий. Так, на одной площадке могут находиться одномоментно не более 100 человек. Накануне парада в честь Дня ВМФ региональное управление Роспотребнадзора рекомендовало жителям и гостям Камчатки не ходить на праздник, а посмотреть его трансляцию из дома - в эфире местных телекомпаний.

Также парад по случаю Дня ВМФ РФ уже прошел во Владивостоке. Главный военно-морской парад состоится в воскресенье в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Его примет президент России Владимир Путин.

Камчатский край ВМФ РФ

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