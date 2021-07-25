Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ВМФ

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил военных и ветеранов с Днем Военно-Морского Флота и приказал провести Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Минобороны России.

"Поздравляю всех с праздником и благодарю за преданную службу! Желаю крепкого здоровья, благополучия, новых успехов и достижений на благо Отечества!", - сказал Шойгу.

Также в ознаменование праздника министр приказал главнокомандующему ВМФ провести главный военно-морской парад в городе Санкт-Петербурге, парады военных кораблей в городах Балтийске, Владивостоке, Каспийске, Севастополе, Североморске, на территории пункта базирования Военно-Морского Флота в сирийском порту Тартус.

Главный военно-морской парад в Петербурге примет президент РФ Владимир Путин. Парад начнется в 11:00.