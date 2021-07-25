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Расстыковку модуля "Пирс" с МКС перенесли на 26 июля

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Расстыковка с МКС модуля "Пирс", на место которого должен стать новый модуль "Наука", состоится 26 июля, сообщили в "Роскосмосе" в воскресенье.

"Специалисты на основании данных, полученных из телеметрии и исходя из необходимости построения оптимальных условий орбиты, приняли решение скорректировать планы по затоплению модуля "Пирс", - говорится в сообщении в официальном твиттере госкорпорации. Сейчас расстыковка с МКС запланирована в 13:56 по Москве, а затопление - в 17:51.

22 июля "Роскосмос" сообщил, что специалисты проводят проверку работоспособности бортового оборудования модуля "Наука". По сообщениям СМИ, у "Науки" наблюдались проблемы с запуском двигателей, из-за которых был риск того, что модуль не сможет добраться до МКС.

Позднее в госкорпорации сообщили, что после анализа телеметрии "Науки" отстыковка модуля "Пирс" от МКС перенесена на сутки, на 24 июля. "Наука" должна занять его место.

По данным "Роскосмоса", модуль "Наука" выполнил в минувший четверг два корректирующих маневра, подтвердив работоспособность двигателей.

21 июля ракета-носитель "Протон-М" с модулем "Наука" штатно стартовала в 17:58 по московскому времени с площадки № 200 космодрома Байконур. Его полет к МКС продлится восемь суток. Стыковка к надирному порту служебного модуля "Звезда" намечена на 29 июля, предварительно - в 16:26 по Москве.

Роскосмос МКС Пирс

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