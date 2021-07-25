В жилом доме в центре Петербурга потушили открытый огонь

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Открытое горение в жилом доме с пристройкой на Лиговском проспекте в Петербурге ликвидировали, сообщает в воскресенье пресс-служба МЧС РФ. Отмечается, что это произошло в 17:30.

Как добавили в ведомстве, работой на месте пожара занимаются 117 сотрудников МЧС и 34 единицы техники.

Около 15:30 в воскресенье на Лиговском проспекте, 115 загорелась кровля жилого дома и пристройки к нему. Первоначально площадь пожара составляла 300 кв. метров, позже она выросла до 1,5 тыс. кв. метров. Из здания были эвакуированы 15 человек. В МЧС сообщили, что в 17:10 пожар был локализован.