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Один человек пострадал при пожаре в доме в центре Петербурга

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - В результате пожара в жилом доме в Центральном районе Петербурга пострадал человек, сообщает в воскресенье пресс-служба управления МЧС по городу.

"Пострадала 24-летняя женщина. Каретой скорой медицинской помощи она была отправлена в больницу с отравлением продуктами горения", - сказали в пресс-службе.

Всего из дома были эвакуированы 15 человек, один из них при помощи автолестницы, добавили в ведомстве.

В настоящее время на месте пожара происходит проливка и разборка горевших конструкций.

Около 15:30 в воскресенье на Лиговском проспекте, 115 загорелась кровля жилого дома и пристройки к нему. Первоначально площадь пожара составляла 300 кв. м, позже она выросла до 1,5 тыс. кв. м.

К тушению привлекали 117 человек и 34 единицы техники.

Согласно открытым источникам, здание на Лиговском, 115 построено в 1886 году. Некогда это был доходный дом.

Петербург

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