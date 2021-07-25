Следующий авиасалон МАКС состоится в июле-августе 2023 года

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Пятнадцатый Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 в воскресенье завершил свою работу, следующий пройдет в июле-августе 2023 года в Жуковском, сообщается на сайте авиасалона.

По данным организаторов авиакосмического салона, подготовка к проведению мероприятия уже стартовала.

Авиасалон МАКС-2021 прошел в городе Жуковский Московской области с 20 по 25 июля. На нем, в частности, был представлен проект нового российского истребителя пятого поколения, который получил название Cheсkmate. Разработчик самолета - компания "Сухой". Его продемонстрировали президенту РФ Владимиру Путину.

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил, что структуры госкорпорации подписали на авиасалоне контракты на сумму свыше 230 млрд рублей.