Участники авиасалона МАКС-2021 заключили соглашения на 265 млрд рублей

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Объём контрактов и соглашений о намерениях, заключенных на 15-м Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 достиг 265 млрд рублей, заявляют организаторы.

"Подтверждением статуса МАКС как масштабной торговой выставки служит сумма подписанных контрактов и соглашений на поставку авиационной техники: в 2021 году она оценивается в 265 млрд рублей", - говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на сайте авиасалона.

"Крупные соглашения касаются поставки самолётов Sukhoi Superjet 100, Ил-114-300, вертолётов Ми-8АМТ, Ми-38ПС, Ми-171А3. Компания "Казахстанская авиационная индустрия" приобрела 20% компании "Байкал-Инжиниринг" - разработчика лёгкого многоцелевого самолёта. Соглашения о сотрудничестве с крупнейшими российскими авиапроизводителями подписал "Новикомбанк" - генеральный финансовый партнёр салона", - отмечают организаторы.

15-й Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 прошёл в городе Жуковский Московской области. Организаторами мероприятия выступили министерство промышленности и торговли РФ и Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции Ростех. Устроитель МАКС-2021 - АО "Авиасалон".

Следующий Международный авиакосмической салон состоится в июле-августе 2023 года в Жуковском. По данным организаторов авиакосмического салона, подготовка к проведению МАКС-2023 уже стартовала.