Сахалинская область не будет в нерабочую неделю вводить ограничения и QR-коды

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Сахалинская область объявила нерабочими днями период с 30 октября по 7 ноября, ограничительные меры и QR-коды вводить не планируют, пенсионерам за прививку от COVID-19 будут платить по 1 тыс. рублей, сообщил на брифинге в пятницу заместитель председателя правительства Сахалинской области Владимир Ющук.

"Никаких мер ограничений, которые могут повлиять на работу предприятий и экономику, вводить не планируется. С 30 октября до 7 ноября объявлены в стране нерабочими днями. Некоторые регионы имеют полномочия увеличить этот промежуток времени и выйти на нерабочие дни ранее, но на территории нашего региона такой вопрос не обсуждается", - сказал Ющук.

По его словам, вводить QR-коды для посещения общественных мест, в том числе торговых центров, в регионе не будут. "Мы не сепарируем привитых и непривитых", - подчеркнул зампред.

"Период недельной изоляции или нерабочих дней может нам помочь в организации противоэпидемических мероприятий. Особенно для отельных категорий граждан, которые особо уязвимы. Это две категории - люди старшего пенсионного возраста и подростки", - отметил Ющук.

Не привитым от ковида людям старшего пенсионного возраста, выпущенными правительством нормативными актами, рекомендуется с 30 октября по 7 ноября находиться в самоизоляции. Предприятиям общепита запрещено в этот период работать с 24:00 до 06:00 местного времени, "в скученных помещениях проводят разные мероприятия, мы считаем, что это серьезная зона риска".

Работодателям рекомендовано выделять своим работникам по два выходных дня с сохранением зарплаты для вакцинации от коронавирусной инфекции.

"Еще одна инициатива была продвинута бизнесом, она подтверждена заботой о жителях старшего пенсионного возраста, простимулировать их для прививки. Есть некий фонд предпринимателей, который готов с 25 октября всем пенсионерам выплачивать по 1 тыс. рублей после прививки", - сообщил Ющук.

Он пояснил, что пенсионеры, которые сделают прививку и пожелают получить 1 тыс. рублей, в местах вакцинации или в ближайшем отделении соцзащиты смогут написать заявление и получить эти деньги. Такую заботу бизнеса зампред пояснил, что люди пожилого возраста "болеют чаще и тяжелее, а мы заботимся о стариках".

Он также сообщил, что театры, кинотеатры и прочие объекты досуга будут работать в нерабочую неделю по прежним противоэпидемическим требованиям - масочный режим, соблюдение дистанции, санобработка помещений.