Мэр Оренбурга Ильиных снова ушел в отпуск

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Глава Оренбурга Владимир Ильиных с 26 июля ушел в плановый ежегодный отпуск на неделю, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Исполнять обязанности мэра будет Сергей Салмин - первый замглавы города, назначенный на эту должность неделю назад. Ранее он был министром физкультуры и спорта региона.

Для Ильиных это не первый отпуск за последний период.

27 мая у него дома и на рабочем месте прошли обыски. После этого чиновник взял больничный, а затем взял отпуск без содержания до 30 июня. Местные телеграм-каналы распространили скриншот якобы запроса на имя замглавы администрации от следователя региональной полиции, который просил нужную ему информацию в связи с уголовным делом, возбужденным по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями), "о причинах невыполнения в период с 19.05.2021 по настоящее время обязанностей главы города Ильиных В.А., и его фактическом местонахождении".

В пресс-службе региональной полиции не подтверждали и не опровергали, что такой запрос был сделан.

Информацию об обысках 27 мая подтвердил сам Ильиных. Он тогда сказал, что обвинений никому не предъявили и что сам он был за пределами города на плановом лечении.

Устав Оренбурга предусматривает, что глава города имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 45 календарных дней. Сверх ежегодного оплачиваемого отпуска градоначальнику предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет.

На сайте облизбиркома Ильиных числится четвертым в федеральном списке региональной группы кандидатов в депутаты Госдумы от "Единой России".

Владимир Ильиных руководит Оренбургом с февраля 2020 года, до этого он был первым заместителем мэра города.

Предыдущий мэр Оренбурга Евгений Арапов - в августе 2020 года был приговорен к 4,5 года колонии строгого режима и штрафу в 15 млн рублей. Суд признал экс-чиновника виновным в получении взяток и незаконном создании фирмы через подставное лицо.