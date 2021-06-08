Мэр Оренбурга будет в отпуске до 30 июня

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Мэр Оренбурга Владимир Ильиных, который после обысков в конце мая ушел на больничный, а затем в неоплачиваемый отпуск, оформил этот отпуск до 30 июня. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе мэрии города.

Ранее в местных телеграм-каналах распространился скриншот якобы направленного запроса на имя замглавы администрации от следователя региональной полиции о предоставлении сведений в связи с уголовным делом, возбужденным по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.285 УК (Злоупотребление должностными полномочиями), "о причинах невыполнения в период с 19.05.2021 по настоящее время обязанностей главы города Ильиных В.А., и его фактическом местонахождении".

В пресс-службе это комментировать отказались, отметив, что "в случаях официальных запросов от уполномоченных ведомств вся информация им предоставляется в установленном порядке".

"Полномочия главы в соответствии с законодательством возложены на заместителя главы города Татьяну Великородову. Все необходимые документы, подтверждающие уход на больничный и в отпуск главы города и возложении исполнения полномочий на заместителя, имеются. Администрация работает в штатном режиме", - отметили в мэрии.

В пресс-службе управления МВД по Оренбургской области "Интерфаксу" не подтвердили и не опровергли сообщения о запросе.

Обыск дома у Ильиных прошел 27 мая. Он подтвердил эту информацию и добавил, что обвинения никому не предъявлены, а он сам находится на лечении за пределами города. 2 июня в мэрии сообщили, что после медицинских процедур он был вынужден взять отпуск без содержания.

В середине мая в гордаминистрации сообщали, что следователи проверяли финансово-хозяйственную деятельность муниципальных учреждений "БиОз", "Комсервис" и "Оренбургсервис" и в том числе задавали вопросы заместителю главы города по экономике и финансам Светлане Золотаревой.

Ильиных был избран главой Оренбурга в феврале 2020 году, до этого занимал должность первого заместителя мэра.